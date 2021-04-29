Музейная экспозиция военных лет открылась в колонии Карелии (ФОТО)

В исправительной колонии №7 открылась музейная композиция времен войны, сообщили в УФСИН Карелии.

В административном здании исправительной колонии №7 в Сегеже состоялась встреча с представителями поискового отряда «Масельгская группа» в ходе, которой был организована музейная экспозиция вещей и предметов обнаруженных в ходе проведения работ по поиску и подъему незахороненных останков бойцов, погибших в ходе Великой Отечественной войны.

Поисковый отряд «Масельгская группа» это один из самых молодых отрядов фонда «Эстафета поколений». Основная задача отряда — поиск незахороненных красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Работы проводятся в Медвежьегорском районе Республики Карелия (вблизи ст.Масельгская, ст.Ванзозеро, д.Великая Губа, пос.Падун, ст.Пергуба, вблизи г.Медвежьегорска). В годы войны здесь развернулась кровавая драма, унесшая десятки тысяч человеческих жизней. С тех пор прошло уже много лет, но поисковики вносят свою посильную лепту в увековечивание памяти защитников Отечества.

Проведение данного мероприятия приурочено к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.