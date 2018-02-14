Музей "Кижи" приглашает на игру-путешествие

Музей "Кижи" приглашает детей и взрослых принять участие в городской игре-путешествии "Музейный марафон-2018".

Впервые "Музейный марафон" был проведён в Петрозаводске в 2007 году и стал традиционным. За эти годы в проекте участвовали 52 музея и учреждения культуры и образования, а в конкурсах игры-путешествия – 422 семейные, детские и молодежные команды, в составе которых более 2000 человек.

В проекте "Музейный марафон – 2018" участвуют:

Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи"

Музей изобразительных искусств Республики Карелия

Национальный музей Республики Карелия

Национальный парк "Водлозерский"

Республиканский эколого-биологический центр имени Кима Андреева

Республиканский центр детско-юношеского туризма. Музей "Карельская изба".

Галерея промышленной истории

Морской музей "Полярный Одиссей"

"Музейный марафон – 2018" - это игровые образовательные маршруты по городу Петрозаводску:

I маршрут – для дошкольников

II маршрут – для младших школьников

III маршрут – для учащихся средних и старших классов

К участию в Музейном марафоне приглашаются:

- семейные команды, в составе которых могут быть дошкольники, учащиеся 1 – 11 классов и их родственники, в том числе родители, старшие братья и сестры и др. (до 5 человек, не более двух взрослых в семейной команде);

- детские и молодежные команды, в составе которых могут быть дошкольники, школьники, студенты и их родственники, друзья, соседи и т.д. (до 5 человек, не более одного взрослого в команде).

Старт "Музейного марафона – 2018" - 22 февраля, в 15.00. Место проведения: выставочный зал музея-заповедника "Кижи" (ул. Федосовой,19)

Всю подробную информацию можно получить по адресу:

Детский музейный центр музея-заповедника "Кижи", 185035, г.Петрозаводск, ул.Федосовой, 15; каб.13 (ежедневно, кроме выходных дней, с 09.00 до 17.00). Телефон (814 2) 799-878.

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