Музейный марафон-2018 стартовал

В Старом городе, рядом с Детским музейным центром музея "Кижи" поднят флаг Музейного марафона – увлекательной игры-путешествия, в которой ежегодно принимают участие десятки команд.

Тема нынешнего марафона – традиционное судостроение и судоходство. Приглашаем детские и семейные команды присоединиться! Регистрация команд – до 1 марта.

Флаг Музейного марафона вместе с детьми поднимал капитан – отец-основатель "Кижской регаты" Юрий Михайлович Наумов. Он поприветствовал марафонцев и заметил, что "подрастает новое поколение участников регаты". Представители музеев – участников Музейного марафона-2018 - рассказали о своих экспозициях, заметив, что у них есть много интересного, связанного с водой, с морскими путешествиями, с традиционным судостроением.

"Музейный марафон — 2018" — это игровые образовательные маршруты по городу Петрозаводску:

I маршрут — для дошкольников

II маршрут — для младших школьников

III маршрут — для учащихся средних и старших классов

Главный приз в каждой категории – поездка на остров Кижи для всей команды. Регистрация команд продлится до 1 марта. Так что, кто не успел на Старт марафона – ещё можно присоединиться!

Ждём вас в Детском музейном центре:

185035, г. Петрозаводск, ул. Федосовой, 15; каб.13 (ежедневно, кроме выходных дней, с 09.00 до 17.00), тел. (814 2) 799–878.

Куратор городской игры-путешествия "Музейный марафон — 2018" — Тюрин Феликс Игоревич, методист отдела "Детский музейный центр".

e-mail: turin@kizhi. karelia.ru.

Кстати, самой маленькой участнице Музейного марафона Майе Стародубцевой – всего 10 месяцев.

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