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Новости. Общество
19:10, 13 Февраля 2019
фото: ТАСС

Муж бывшей супруги Путина судится из-за ребенка

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Муж Людмилы Очеретной (Путиной) судится из-за ребенка.

Громкое дело прокомментировала адвокат Екатерина Гордон, которая представляет интересы бывшей жены Артура Очеретного. Сейчас бизнесмен состоит в браке с экс-первой леди страны, пишет Cosmopolitan.

Муж 61-летней Людмилы выступил в качестве ответчика на судебном заседании по спору, связанному с воспитанием ребенка. Бывшая жена 40-летнего бизнесмена Анастасия Бочарова обратилась в Савеловский суд Москвы с требованием определить место жительства их совместного сына Максима.

Известная правозащитника Екатерина Гордон, которая в этом споре выступила на стороне женщины, отметила, что Очеретный отказался решать вопрос по размеру алиментов и месту проживания 11-летнего мальчика мирным соглашением.

Судебные баталии между Артуром и Анастасией начались осенью прошлого года после заявления Бочаровой.

"Настя устала, что ребенка забирали, когда вздумается и не всегда вовремя отдавали", – поделилась Гордон.

"На суде, к сожалению, начали твориться чудеса. Могу сказать, что имя Людмилы упоминалось очень часто и, несмотря на то,что опека даже не изучила место жительства Очеретного, суд слово в слово принял его предложение", – отметила Гордон.

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Комментарии

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Grek
2019-02-13 19:52:40
Кому это интересно , у людей своих проблем хватает , еще о жене Путина читать .
ПлачУ и ПлАчу
2019-02-13 22:21:48
Grek, а что вам интересно? сколько субсидий на ваши льготы начислить без учета вычетов?
кир
2019-02-13 20:12:53
Grek, это редакционная политика, вернее её отсутствие.
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