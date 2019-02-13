Муж бывшей супруги Путина судится из-за ребенка

Муж Людмилы Очеретной (Путиной) судится из-за ребенка.

Громкое дело прокомментировала адвокат Екатерина Гордон, которая представляет интересы бывшей жены Артура Очеретного. Сейчас бизнесмен состоит в браке с экс-первой леди страны, пишет Cosmopolitan.

Муж 61-летней Людмилы выступил в качестве ответчика на судебном заседании по спору, связанному с воспитанием ребенка. Бывшая жена 40-летнего бизнесмена Анастасия Бочарова обратилась в Савеловский суд Москвы с требованием определить место жительства их совместного сына Максима.

Известная правозащитника Екатерина Гордон, которая в этом споре выступила на стороне женщины, отметила, что Очеретный отказался решать вопрос по размеру алиментов и месту проживания 11-летнего мальчика мирным соглашением.

Судебные баталии между Артуром и Анастасией начались осенью прошлого года после заявления Бочаровой.

"Настя устала, что ребенка забирали, когда вздумается и не всегда вовремя отдавали", – поделилась Гордон.

"На суде, к сожалению, начали твориться чудеса. Могу сказать, что имя Людмилы упоминалось очень часто и, несмотря на то,что опека даже не изучила место жительства Очеретного, суд слово в слово принял его предложение", – отметила Гордон.