Мужчина бесследно пропал в Медвежьегорском районе

О пропавшем ничего не известно с 17 ноября.

Павла Викторовича Анохина разыскивают в Медвежьегорском районе. Об этом сообщили в паблике Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Республики Карелия.

Сообщается, что 43-летний мужчина ростом 182 см был одет в черную куртку, темно-синие джинсы, черные ботинки. Павел имеет плотное телосложение, черные волосы и карие глаза.

Всем, кто располагает о нем какой-либо значимой информацией просят сообщать по телефонам 89535321524, 89062087733.