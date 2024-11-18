Мужчина бесследно пропал в Медвежьегорском районе

О пропавшем ничего не известно с 17 ноября.
Павла Викторовича Анохина разыскивают в Медвежьегорском районе. Об этом сообщили в паблике Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Республики Карелия.
Сообщается, что 43-летний мужчина ростом 182 см был одет в черную куртку, темно-синие джинсы, черные ботинки. Павел имеет плотное телосложение, черные волосы и карие глаза.
Всем, кто располагает о нем какой-либо значимой информацией просят сообщать по телефонам 89535321524, 89062087733.
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