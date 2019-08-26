Подписаться
Новости. Криминал
18:00, 26 Августа 2019
фото: © РИА Новости / Андрей Стенин

Мужчина дважды ограбил доверчивую петрозаводчанку

Загрузка...

Он приезжал из Санкт-Петербурга, приходил в гости к женщине и выносил из квартиры планшеты, сообщили в МВД Карелии.

В полицию с заявлением о краже планшета обратилась петрозаводчанка. Ущерб она оценила в 8,7 тысяч рублей.

К краже причастен 39-летний мужчина. Подозреваемый приехал из Санкт-Петербурга в Петрозаводск на некоторое время. По версии следствия, он навестил свою старую приятельницу и после совместного распития спиртных напитков похитил гаджет. После этого он вернулся в Санкт-Петербург, где продал планшет.

Но на этом история не закончилась. От уже знакомой полицейским петрозаводчанки поступило еще одно заявление о краже такого же планшетного компьютера. На этот раз ущерб составил почти 10 тысяч рублей.

Оперативники выяснили, что повторную кражу совершил все тот же подозреваемый, который опять приехал из города на Неве и опять пришел в гости к своей знакомой. 

Возбуждены уголовные дела. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-08-26 18:21:01
Бабы на всё идут, лишь бы хоть какой мужичонка был. Не все, правда.
Неравнодушный
2019-08-26 18:14:02
Не засоряла свою память обидами. Молодец, хоть и дура.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.08.2019, 19:40
ФОТО: Виктория Лопырева в бикини восхитила поклонников
22.08.2019, 19:10
Вера Брежнева произвела фурор дерзкой фотографией в трусиках
22.08.2019, 10:46
Лопатка не для соседа
24.08.2019, 13:07
Боровшаяся с раком мама двухлетних двойняшек умерла в Петрозаводске
23.08.2019, 19:10
Константин Богомолов заявил о свадьбе с Ксенией Собчак
22.08.2019, 15:22
"Даже мухоморы не растут" – добралась ли радиация до Карелии?

Аналитика

22.08.2019 15:22
Тема недели
"Даже мухоморы не растут" – добралась ли радиация до Карелии? 11
Жители севера Карелии утверждают, что до них добралась радиация после взрыва в районе Белого моря. Так ли это?
Виталий Скопин: "Ненаучная реставрация – это уничтожение памятника" 3
22.08.2019 15:05
Лопатка не для соседа 16
22.08.2019 10:46
"Переписывать историю нехорошо"
20.08.2019 12:05
У людей денег нет и не будет 8
19.08.2019 14:09
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:06
Личное мнение
День Республики: послевкусие
Гости уехали, а Медвежьегорск остался со своими проблемами.
Идет охота на скрины
Сегодня 10:26
Адреналин в крови
22.08.2019 14:35
Врач-рукодельница
19.08.2019 11:20
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
23.08.2019 11:20
все фото и видео

Опрос

Нужно ли ограничить использование мобильников учениками в школах?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»