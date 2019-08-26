Мужчина дважды ограбил доверчивую петрозаводчанку

Он приезжал из Санкт-Петербурга, приходил в гости к женщине и выносил из квартиры планшеты, сообщили в МВД Карелии.

В полицию с заявлением о краже планшета обратилась петрозаводчанка. Ущерб она оценила в 8,7 тысяч рублей.

К краже причастен 39-летний мужчина. Подозреваемый приехал из Санкт-Петербурга в Петрозаводск на некоторое время. По версии следствия, он навестил свою старую приятельницу и после совместного распития спиртных напитков похитил гаджет. После этого он вернулся в Санкт-Петербург, где продал планшет.



Но на этом история не закончилась. От уже знакомой полицейским петрозаводчанки поступило еще одно заявление о краже такого же планшетного компьютера. На этот раз ущерб составил почти 10 тысяч рублей.



Оперативники выяснили, что повторную кражу совершил все тот же подозреваемый, который опять приехал из города на Неве и опять пришел в гости к своей знакомой.

Возбуждены уголовные дела.