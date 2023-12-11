Мужчина, избивший подростков в Петрозаводске, отправился за решетку

Суд признал жителя Кукковки виновным в хулиганстве.

Как сообщили в Следкоме Карелии, в Петрозаводске суд приговорил местного жителя к лишению свободы за драку с подростками.

Инцидент произошел еще в августе 2023 года — мужчина вышел на площадку, где собирались подростки, и нанес несколько ударов троим из них. Поводом стало шумное поведение потерпевших.

В период следствия подсудимый был заключен под стражу. И вот 12 декабря суд признал 41-летнего мужчину виновным в хулиганстве и приговорил его к 2,5 годам лишения свободы.

Напомним, 6 августа на спортплощадке жилого дома в петрозаводском районе Кукковка произошел конфликт между группой подростков и мужчиной 1982 года рождения. Местный житель вышел к компании, которая вела себя, по его словам, слишком шумно, и ударил нескольких оппонентов.

В Следкоме Карелии было возбуждено уголовное дело, которое поставил на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин. Мужчина, атаковавший подростков, был задержан.