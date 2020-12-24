Мужчина, катавшийся пьяным и без прав на мопеде в районе Карелии, встретит Новый год за решеткой

В Питкяранте остановлен 43-летний мужчина, который пьяным и без прав катался на мопеде, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую среду, 22 декабря, в 21.00 в Питкяранте инспекторы ДПС пресекли нарушение нетрезвого водителя мопеда "Альфа". К тому же, мужчина не имеет водительских прав.

Нарушителю, 43-летнему местному жителю, грозит наказание в виде административного ареста на срок от 10 до 15 суток.

Госавтоинспекция Карелии напоминает всем гражданам, ставшим очевидцами нарушений нетрезвым водителем, незамедлительно сообщить всю имеющуюся информацию в полицию. Такое сообщение может спасти жизнь участника движения, случайно оказавшегося на пути пьяного водителя.

Телефон полиции - 102 или 112.