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Мужчина, катавшийся пьяным и без прав на мопеде в районе Карелии, встретит Новый год за решеткой

Новости. Происшествия
08:05, 25 Декабря 2020
фото: ГИБДД Карелии
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В Питкяранте остановлен 43-летний мужчина, который пьяным и без прав катался на мопеде, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую среду, 22 декабря, в 21.00 в Питкяранте инспекторы ДПС пресекли нарушение нетрезвого водителя мопеда "Альфа". К тому же, мужчина не имеет водительских прав.

Нарушителю, 43-летнему местному жителю, грозит наказание в виде административного ареста на срок от 10 до 15 суток.

Госавтоинспекция Карелии напоминает всем гражданам, ставшим очевидцами нарушений нетрезвым водителем, незамедлительно сообщить всю имеющуюся информацию в полицию. Такое сообщение может спасти жизнь участника движения, случайно оказавшегося на пути пьяного водителя.

Телефон полиции - 102 или 112.

 

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Комментарии

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Устроил себе праздник, молодец.
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