Мужчина может потерять свободу за пьяную езду без прав по Карелии

Нарушителя остановили 14 июня в Сегежском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

На 7 км автодороги "Сегежа-Кола 748 км" в 22.56 инспекторы ГИБДД остановили водителя автомобиля "ВАЗ-2107".

За рулем находился 33-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. У водителя также не было прав.

Нарушителю грозит административный арест до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей.

Автомобиль задержан на специализированную стоянку.

За минувшие сутки инспекторы отстранили от управления 15 нетрезвых водителей, трое из них сели за руль в таком состоянии повторно.

Напомним, столько же пьяных водителей поймали и в субботу.