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За сутки 15 водителей в Карелии стали пешеходами

Новости. Общество
13:31, 14 Июня 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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За минувшие сутки автоинспекторы Карелии отстранили от управления 15 пьяных водителей, сообщили в ГИБДД республики.


ГИБДД Карелии

В Медвежьегорском районе - автодорога Вологда - Медвежьегорск - Кола, 631км, в 3.35 13 июня инспекторы ГИБДД остановили водителя автомобиля Volkswagen . За рулём находился 33-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. Водитель отстранён от управления автомобилем.


ГИБДД Карелии

В Костомукше на автодороге Войница-Вокнаволок-Костомукша, 74км, 13 июня в 22.40 остановлен пьяный водитель без права управления транспортными средствами. Водителя ждет наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей или административный арест до 15 суток. В отношении владельца автомобиля Chevrolet , который находился рядом и передал управление автомобилем нетрезвому водителю, также составлены материалы – его ждет штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Решение примет суд.

В этот же день, 13 июня в 23.10 автодорога Кола-Энгозеро-Гридино, 33 км Лоухский район, автоинспекторами отстранён от управления нетрезвый 52-летний водитель Chevrolet Lanos, ранее уже лишённый права управления за подобное нарушение. Водитель понесёт наказание по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ. Материалы будут направлены в суд.

Напомним, с начала года в республике по вине нетрезвых водителей в авариях пострадало 25 человек, двое погибли, сообщили в ГИБДД.

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