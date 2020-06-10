890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Генплан Петрозаводска отправили на доработку 6
10.06.2020 16:17
Министр ЖКХ назвал "вызовом" идею не повышать тарифы на коммунальные услуги 4
10.06.2020 16:06
Лучшим учителям из Карелии вручат по 100 и 200 тысяч рублей
10.06.2020 16:14
Противники строительства мусорного полигона в Архангельской области добились победы 8
10.06.2020 12:28
Суд освободил от обязательств ставшего банкротом петрозаводского бизнесмена Дмитрия Макеева 4
10.06.2020 12:00
Фитнес-инструктора обвиняют в сексуальном насилии над женщиной в Петрозаводске
Сегодня 06:40

В Карелии с начала года по вине пьяных водителей пострадало 25 человек, двое погибли

Новости. Общество
08:05, 11 Июня 2020
фото: © ГИБДД Карелии
Загрузка...

С начала года в республике по вине нетрезвых водителей в авариях пострадало 25 человек, двое погибли, сообщили в ГИБДД.

За 5 месяцев текущего года автоинспекторами пресечено 687 фактов управления автотранспортом в состоянии опьянения. В отношении 122 водителей возбуждены дела за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. По признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения), оформлены материалы в отношении 110 водителей.

По причине управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии и с признаками опьянения, совершено 21 ДТП, в которых 25 человек получили ранения, 2 погибли.

Госавтоинспекция призывает очевидцев нарушения, совершаемого нетрезвым водителем, незамедлительно сообщить имеющуюся информацию ближайшему автопатрулю, в дежурную часть своего района или на единый номер полиции по телефону 102.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.06.2020, 15:18
Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место
05.06.2020, 12:36
Установка защитных экранов станет обязательной в учреждениях Карелии из-за коронавируса
07.06.2020, 13:26
Доктор из Карелии появился на баннерах в Москве (ФОТОФАКТ)
08.06.2020, 08:39
Коронавирус пришел на дачи в Карелии
06.06.2020, 16:23
ТРЦ "Лотос-Плаза" в Петрозаводске эвакуировали
04.06.2020, 11:05
Карелию вводят в режим жесткой экономии

Аналитика

10.06.2020 11:25
Капитал
"Люди вынуждены экономить" 5
Ресторатор из Петрозаводска Роман Ли рассказал "Столице на Онего", почему горожане не спешат в кафе, и что ждет карельский общепит.
Владимир Путин: "В целом динамика у региона положительная" 4
09.06.2020 14:33
Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место 7
08.06.2020 15:18
Ирина Мирошник: "Мы в предвкушении того, как Петрозаводск преобразится" 9
04.06.2020 15:01
Карелию вводят в режим жесткой экономии 11
04.06.2020 11:05
Вся аналитика

Чтиво

10.06.2020 11:35
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на COVID-19 и экспресс-тест на антитела IgM и IgG
Для забора анализов на COVID-19 "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный боксы с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе исключить возможные контакты пациентов между собой.
Сочи ждет гостей в санатории
08.06.2020 08:30
Юбилей у "разбитого корыта" 12
05.06.2020 15:09
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»