В Карелии с начала года по вине пьяных водителей пострадало 25 человек, двое погибли

С начала года в республике по вине нетрезвых водителей в авариях пострадало 25 человек, двое погибли, сообщили в ГИБДД.

За 5 месяцев текущего года автоинспекторами пресечено 687 фактов управления автотранспортом в состоянии опьянения. В отношении 122 водителей возбуждены дела за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. По признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения), оформлены материалы в отношении 110 водителей.

По причине управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии и с признаками опьянения, совершено 21 ДТП, в которых 25 человек получили ранения, 2 погибли.

Госавтоинспекция призывает очевидцев нарушения, совершаемого нетрезвым водителем, незамедлительно сообщить имеющуюся информацию ближайшему автопатрулю, в дежурную часть своего района или на единый номер полиции по телефону 102.