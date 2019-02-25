Мужчина в Карелии на лесной делянке поджег вагончик с приятелями, один погиб

В Беломорском районе мужчина подозревается в убийстве, совершенном с особой жестокостью.

По данным Следкома Карелии, 24 февраля в ходе тушения пожара в вагончике на лесной дел янке в Беломорском районе обнаружено тело 37-летнего мужчины. После этого возбудили уголовное дело по ст. ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом").

По версии следствия, к смерти мужчины причастен 40-летний злоумышленник. Установлено, что подозреваемый с тремя знакомыми распивали спиртное в лесном вагончике. В это время между ними произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый разлил в вагончике горючую легковоспламеняющуюся жидкость и поджег ее.

"В результате произошел пожар, в котором один мужчина погиб, а двое других смогли покинуть помещение, один из которых получил термические ожоги", - отметили в ведомстве.

По делу проводятся следственные действия. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.