Мужчина на севере Карелии продал земляку несуществующий монитор

Полицейские в Кеми раскрыли мошенничество, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кемского района поступило заявление от горожанина, ставшего жертвой мошенников.

Мужчина собирался купить монитор с рук и разместил объявление об этом в соцсети. Один из участников районной группы предложил купить монитор за 1,5 тысячи рублей.

Кемлянин согласился и перевел деньги. Но на следующий день сумма поднялась вдвое. Мужчина доплатил.

Затем продавец сообщил, что монитор повредился, и предложил вернуть деньги. Но выяснилось, что у него якобы заблокирована карта. Заявитель заплатил за разблокирование карты. Затем под разными предлогами «продавец» выманил у него еще несколько переводов.

В конечном счете житель Кеми перевел собеседнику 24 тысячи рублей. Полицейские быстро нашли злоумышленника — им оказался земляк потерпевшего. Как выяснилось, монитора у 30-летнего кемлянина на самом деле не было.

По статье «мошенничество» было возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.