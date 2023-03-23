Мужчина на севере Карелии продал земляку несуществующий монитор

Полицейские в Кеми раскрыли мошенничество, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Кемского района поступило заявление от горожанина, ставшего жертвой мошенников.
Мужчина собирался купить монитор с рук и разместил объявление об этом в соцсети. Один из участников районной группы предложил купить монитор за 1,5 тысячи рублей.
Кемлянин согласился и перевел деньги. Но на следующий день сумма поднялась вдвое. Мужчина доплатил.
Затем продавец сообщил, что монитор повредился, и предложил вернуть деньги. Но выяснилось, что у него якобы заблокирована карта. Заявитель заплатил за разблокирование карты. Затем под разными предлогами «продавец» выманил у него еще несколько переводов.
В конечном счете житель Кеми перевел собеседнику 24 тысячи рублей. Полицейские быстро нашли злоумышленника — им оказался земляк потерпевшего. Как выяснилось, монитора у 30-летнего кемлянина на самом деле не было.
По статье «мошенничество» было возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.
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