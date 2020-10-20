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Мужчина напал на 11-летнюю девочку в Петрозаводске и ограбил ее

Новости. Криминал
18:35, 21 Октября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Михаил Метцель
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В Петрозаводске мужчина подозревается в грабеже, совершенном в отношении несовершеннолетней девочки, сообщили в Следкоме Карелии.

В Следственном комитете Петрозаводска возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего мужчины, подозреваемого грабеже с применением насилия.

По версии следствия, подозреваемый в Петрозаводске на улице потребовал у незнакомой 11-летней девочки отдать ему мобильный телефон, а затем выхватил его из рук ребенка и скрылся с места происшествия.

Ущерб от потери мобильного устройства составил не менее 5 тысяч рублей.

Как сообщили в Следственном комитете Карелии, в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

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Комментарии

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кир
2020-10-21 20:04:10
Фамилию в студию. Не можете. Права преступников в законе.
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