Мужчина насмерть забил своего знакомого во дворе села в Карелии и попал под суд

Участнику смертельной драки в селе Кончезеро вынесли приговор, сообщили в Следкоме Карелии.

Собранные следователями СК Карелии доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора 39-летнему жителю Кондопожского района, обвиняемому в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

Как установили следствие и суд, утром 5 ноября 2022 года во дворе жилого дома в селе Кончезеро завязалась драка между двумя пьяными мужчинами. Подсудимый избил 55-летнего оппонента по голове и тот через некоторое время скончался.

На допросе и в судебном заседании подсудимый признал свою вину, а также сотрудничал со следствием. Суд назначил ему 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.