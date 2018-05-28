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Новости. Криминал
17:40, 28 Мая 2018

Мужчина "обчистил" строительную компанию, которую охранял

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В Петрозаводске полицейские задержали подозреваемого в краже запчастей и оборудования.

С заявлением о краже в полицию обратились работники одной из строительных компаний города. По их данным, на площадке организации был разукомплектован экскаватор - сняты гусеничные ленты, два колеса и сварочный трансформатор. Причиненный ущерб превысил 160 тыс. рублей.

Выясняя круг лиц, которые могли быть причастны к совершению кражи, полицейские установили подозреваемого. Им оказался 59-летний работник предприятия, обеспечивающего охрану объекта.
"Оперативники установили, что во время своего дежурства мужчина отключал камеры видеонаблюдения, снимал запчасти, а затем вывозил их. Почувствовав, что за содеянное ему придется отвечать, подозреваемый выехал за пределы РФ", - отметили в пресс-службе МВД Карелии.

Когда спустя длительное время он все же вернулся в республику, то был задержан сотрудниками полиции.

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