Мужчина обокрал прохожего на улице в центре Петрозаводска

Петрозаводчанин украл у прохожего телефон, сообщили в МВД Карелии.

В полицию с заявлением о хищении телефона обратился 21-летний петрозаводчанин. Ущерб молодой человек оценил в 2,6 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска был установлен ход событий и причастный к грабежу. Днем на центральной улице города 48-летний подозреваемый заметил молодого человека, который показался ему "легкой" добычей. Под угрозой применения насилия он похитил мобильный телефон. Гаджет мужчина продал, а деньги потратил на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело.