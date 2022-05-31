Мужчина обокрал соседа в городе бумажников в Карелии, чтобы продолжить дружеское застолье

В Кондопоге рецидивист ушел из гостей с картой соседа, с которой снял 60 тысяч рублей.

В минувший понедельник в кондопожскую полицию с заявлением о краже денег с банковской карты обратился 51-летний горожанин. Причинённый ущерб составил 60 000 рублей, рассказали в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к противоправному деянию причастен 39-летний ранее имевший проблемы с законом сосед потерпевшего.

Установлено, что мужчина зашёл к кондопожанину в гости и распивал с ним спиртные напитки. В ходе застолья хозяин квартиры вышел из комнаты на кухню. По версии полиции, в это время, гость отыскал банковскую карту и взял ее. Далее он, попрощавшись, ушёл. Зная пин-код, в ближайшем отделении финансового учреждения он обналичил сначала 30 000 рублей, а затем ещё столько же. При попытке произвести третью операцию выяснилось, что счёт уже заблокирован. Тогда житель города бумажников выбросил карту, отправился в магазин и потратил на алкоголь и продукты питания 8 000 рублей. Затем с покупками он вернулся домой к соседу. Однако узнав о том, что тот обратился в полицию, под предлогом срочных дел покинул жилище. Вскоре подозреваемый был задержан правоохранителями по горячим следам. В ходе личного досмотра у него изъяли 52 000 рублей.

В настоящее время возбуждено и расследуются уголовное дело. Фигурант дал признательные показания. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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