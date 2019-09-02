Мужчина обокрал учебное заведение в Петрозаводске

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Мужчина вынес из кабинета учебного учреждения компьютер, сообщили в МВД Карелии.
В полицию с заявлением о краже имущества обратилась бухгалтер одного из учебных заведений города. Женщина, которая также является материально ответственным лицом организации, обнаружила, что из аудитории пропали системный блок и монитор.
Оперативники установили подозреваемого – 25-летнего петрозаводчанина. Он признался в содеянном. Мужчина зашел в открытый кабинет и украл компьютер. Из здания вышел беспрепятственно, монитор успел продать.
Возбуждено уголовное дело.
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