Мужчина обокрал учебное заведение в Петрозаводске

Мужчина вынес из кабинета учебного учреждения компьютер, сообщили в МВД Карелии.

В полицию с заявлением о краже имущества обратилась бухгалтер одного из учебных заведений города. Женщина, которая также является материально ответственным лицом организации, обнаружила, что из аудитории пропали системный блок и монитор.

Оперативники установили подозреваемого – 25-летнего петрозаводчанина. Он признался в содеянном. Мужчина зашел в открытый кабинет и украл компьютер. Из здания вышел беспрепятственно, монитор успел продать.

Возбуждено уголовное дело.