Мужчина "отлетел" на несколько метров после автонаезда в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП произошло 20 мая на Перевалке, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 21.55 на перекрёстке улиц Чапаева и Чкалова 37-летний водитель автомобиля Dodge сбил 39-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий (красный) сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение.

Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлела момент произошедшего.

Ранее пьяный водитель на "Волге" сбил ребенка в Карелии.