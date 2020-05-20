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Мужчина "отлетел" на несколько метров после автонаезда в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
09:46, 21 Мая 2020
фото: © кадр из видео
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ДТП произошло 20 мая на Перевалке, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 21.55 на перекрёстке улиц Чапаева и Чкалова 37-летний водитель автомобиля Dodge сбил 39-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий (красный) сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение.

Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлела момент произошедшего.

Ранее пьяный водитель на "Волге" сбил ребенка в Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
сергей
2020-05-21 11:17:30
Водителя жалко
Неравнодушный
2020-05-21 11:10:45
Отчаянный пешеход. Был не прав - пройди курс лечения.
ppppp
2020-05-21 10:41:17
Красный же горел для пешеходов.
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