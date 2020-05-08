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Пьяный водитель на "Волге" сбил ребенка в Карелии

Новости. Происшествия
16:04, 09 Мая 2020
фото: https://vk.com/gibddkareliya
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Две аварии с пешеходами случились в Лоухском районе республики, сообщили в ГИБДД по региону.

По данным ведомства, 8 мая в 09.10 в п. Лоухи 30-летний водитель автомобиля "ВАЗ - 99" сбил 50-летнюю женщину, которая шла во встречном направлении. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.

В этот же день в 16.35 в п. Пяозерский во дворе на улице Мира 64-летний водитель "Волги" в состоянии алкогольного опьянения сбил мальчика 6 лет и врезался в дерево. Ребенок доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее в Петрозаводске "легковушка" вылетела на "встречку" и устроила жесткое ДТП.

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