Мужчина погиб на пожаре в Петрозаводске

Тело мужчины было обнаружено на пожаре в жилом доме в Соломенном, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня утром, 29 июня в 6.19, произошел пожар в жилом деревянном доме на улице Скалистой в Петрозаводске.

Для ликвидации огня привлекались 20 пожарных и 6 единиц техники.

На месте пожара было обнаружено тело мужчины.

На месте происшествия работают следователи. Причины пожара устанавливаются.