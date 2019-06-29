Мужчина погиб на пожаре в Петрозаводске

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Тело мужчины было обнаружено на пожаре в жилом доме в Соломенном, сообщили в МЧС Карелии.
Сегодня утром, 29 июня в 6.19, произошел пожар в жилом деревянном доме на улице Скалистой в Петрозаводске.
Для ликвидации огня привлекались 20 пожарных и 6 единиц техники.
На месте пожара было обнаружено тело мужчины.
На месте происшествия работают следователи. Причины пожара устанавливаются.
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