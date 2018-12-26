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Новости. Происшествия
08:20, 26 Декабря 2018
фото: Столица на Онего

Мужчина погиб во время работ на карьере в Прионежье

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В Прионежском районе расследуется уголовное дело по факту гибели мужчины на карьере, сообщает СУСК по Карелии.

По версии следствия, на территории камнедобывающего карьера в Прионежском районе производились работы по погрузке камня в автотранспорт. Одного из работников зажало между частями крана. От полученных травм он скончался в больнице.

Возбуждено уголовно дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека."

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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