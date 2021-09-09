Мужчина получил серьезные увечья во время взрывных работ в Карелии

В Сортавальском районе Карелии 43-летний мужчина получил тяжелые ранения рук, глаз, ожоги лица при проведении взрывных работ.

Как нам стало известно, в Сортавальскую районную больницу был доставлен 43-летний мужчина, получивший серьезные увечья во время взрывных работ. У него обгорело лицо и глаза, травмированы обе руки.

Первую помощь рабочему оказали местные врачи, позднее мужчину перевезли в Петрозаводск, в Республиканскую больницу им. Баранова. На завтра запланирована госпитализация в одну из клиник Санкт-Петербурга.