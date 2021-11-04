Мужчина предпенсионного возраста «забыл» заплатить в строительном магазине Петрозаводска

Бойцы Росгвардии поймали воришек в гипермаркетах Петрозаводска, сообщили в пресс-службе ведомства.

Утром 2 ноября в строительном гипермаркете на Древлянке сработала тревожная сигнализация. Прибывшая на место группа задержания установила, что 51-летний мужчина совершил кражу на сумму около 500 рублей.

А ночью следующего дня росгвардейцы выезжали в гипермаркет на Комсомольском проспекте. Там неизвестная попыталась незаметно пронести товар мимо кассы. Личность женщины была установлена — ею оказалась 33-летняя жительница Карелии.

Нарушители были задержаны и переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.