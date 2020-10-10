Мужчина продаст на аукционе найденную в стене дома Дракулы мумию кошки

Житель Румынии продаст на аукционе мумию кошки, которую они с братом нашли в стене дома их бабушки.

По словам мужчины, этот дом был описан в романе "Дракула" Брэма Стокера, пишет "Лента.ру" со ссылкой на The Sun.

Обнаруживший кошку местный житель отметил, что был поражен находке. Они с братом пытались найти информацию о предыдущих хозяевах дома в северной Трансильвании, но безуспешно. Ожидается, что мумию удастся продать на аукционе за 800-1000 фунтов стерлингов (80 000 — 100 000 рублей).

Как отмечается в материале, мумии домашних животных часто обнаруживают в стенах домов в Европе. Считалось, что при постройке жилища в стенку нужно замуровать кошку. Это якобы отгоняло злых духов.