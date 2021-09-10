Мужчина пропал в Петрозаводске: объявлен розыск

Сотрудники полиции и добровольцы начали поиск мужчины, который исчез в столице Карелии.

Петрозаводская полиция разыскивает без вести пропавшего Юрия Владимировича П. 1987 года рождения. Об этом сообщает команда «Доброспас».

Мужчина 14 сентября около 17 часов 50 минут ушел из дома, расположенного по адресу: Петрозаводск, ул. Загородная, д. 22, и с того момента его местонахождение неизвестно.

Он может находиться в районе Старая Кукковка, Кукковка, Ключевая или двигаться по автодороге в сторону Деревянного.

Приметы: на вид 30 лет, рост около 180 см., худощавого телосложения, волосы темно-русого цвета. Был одет: синяя кепка, черная куртка с серой вставкой, черные штаны.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефонам: 89535333655, 89535496978.