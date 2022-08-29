Мужчина, пропавший после посещения кафе в Карелии, найден мертвым

Поисковики сообщили о смерти мужчины, который пропал после выхода из кафе в Сортавале.

Мужчина 1974 года рождения, пропавший в Сортавале поздним вечером 10 сентября, найден мертвым. Об этом информирует добровольный поисковый отряд «Длинный берег».

Ранее сообщалось, что поздним вечером десятого сентября мужчина находился в кафе «Аркобалено» в Сортавале. Оттуда он ушел в неизвестном направлении и пропал.