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Новости. Криминал
15:28, 22 Апреля 2019
фото: ТАСС / Юрий Смитюк

Мужчина расплатился краденой картой в 10 магазинах Петрозаводска

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Петрозаводчанин купил бытовую химию для своей девушки, а для себя – спиртное, сообщили в МВД Карелии.

В середине апреля в полицию Петрозаводска обратилась 32-летняя жительница микрорайона Ключевая и сообщила, что с ее банковской карты похищены деньги. Она пояснила, что вечером обнаружила смс-сообщения о списании денег, а затем и пропажу банковской карты.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 36-летнего ранее судимого петрозаводчанина. По версии следствия, он нашёл чужую банковскую карту на улице, а затем с помощью бесконтактной оплаты приобрел различные товары в десяти магазинах микрорайона.

Так, мужчина купил бытовую химию для своей девушки, а для себя – продукты питания и спиртные напитки. Впоследствии гражданин выбросил карту.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

 

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