Мужчина разгромил бар в Петрозаводске

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Вневедомственная охрана выезжала в заведения досуга в Костомукше и Петрозаводске, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.
В Костомукше 9 ноября в 23.12 сработала кнопка тревожной сигнализации бара на улице Калевалы. Там задержан 60-летний мужчина, который мешал отдыху других гостей и работе персонала.
В Петрозаводске 10 ноября на улице Интернационалистов в 4.41 27-летний мужчина разбил стекло входной двери. Решить вопрос о возмещении ущерба не удалось. Задержанный передан сотрудникам полиции.
Ранее росгвардейцы задержали петрозаводчанина, угрожавшего расправой своей бывшей жене.
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