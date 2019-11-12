Мужчина разгромил бар в Петрозаводске

Вневедомственная охрана выезжала в заведения досуга в Костомукше и Петрозаводске, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В Костомукше 9 ноября в 23.12 сработала кнопка тревожной сигнализации бара на улице Калевалы. Там задержан 60-летний мужчина, который мешал отдыху других гостей и работе персонала.

В Петрозаводске 10 ноября на улице Интернационалистов в 4.41 27-летний мужчина разбил стекло входной двери. Решить вопрос о возмещении ущерба не удалось. Задержанный передан сотрудникам полиции.

Ранее росгвардейцы задержали петрозаводчанина, угрожавшего расправой своей бывшей жене.