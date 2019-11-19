Мужчина с ножом напугал детей в Карелии

В Сегеже сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, повредившего рекламный баннер, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В минувшие выходные на улице Советов в свободное от службы время майор полиции задержал ранее судимого гражданина.

Находясь недалеко от магазина сотовой связи росгвардеец услышал громкие голоса и детский плач. Он поспешил к месту происшествия.



Правоохранитель увидил буйного мужчину с канцелярским ножом, изрезанный рекламный баннер и двух детей. Выяснилось, что вооруженный мужчина толкнул ребенка.

Школьника с мамой отвезли в травмпункт, а задержанного передали сотрудникам полиции.

Ранее жительница Карелии воткнула нож в живот спутнику жизни.