Жительница Карелии воткнула нож в живот спутнику жизни

В Беломорске пьянка закончилась поножовщиной, сообщили в МВД Карелии.

В ОМВД России по Беломорскому району поступило сообщение из местной ЦРБ о том, что в хирургическое отделение госпитализирован 38-летний мужчина с проникающим ножевым ранением.

Полицейские выяснили, что вызвала скорую помощь гражданская жена пострадавшего. В ходе беседы с полицейскими та призналась, что при распитии спиртных напитков повздорила со спутником, схватила лежавший на столе нож и нанесла удар в область живота. После этого сама вызвала медиков и поехала вместе с мужем в больницу.

В настоящее время в отношении 49-летней беломорчанки проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.