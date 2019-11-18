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Новости. Криминал
13:16, 18 Ноября 2019
фото: © freeimages.com

Жительница Карелии воткнула нож в живот спутнику жизни

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В Беломорске пьянка закончилась поножовщиной, сообщили в МВД Карелии.

В ОМВД России по Беломорскому району поступило сообщение из местной ЦРБ о том, что в хирургическое отделение госпитализирован 38-летний мужчина с проникающим ножевым ранением.

Полицейские выяснили, что вызвала скорую помощь гражданская жена пострадавшего. В ходе беседы с полицейскими та призналась, что при распитии спиртных напитков повздорила со спутником, схватила лежавший на столе нож и нанесла удар в область живота. После этого сама вызвала медиков и поехала вместе с мужем в больницу.

В настоящее время в отношении 49-летней беломорчанки проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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