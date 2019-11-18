Мужчина съел тонны земли и остался жив

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Житель Индии пристрастился есть землю и утверждает, что уже 20 лет поглощает не меньше килограмма почвы в день.
Мужчина завел необычную привычку, когда ему было 28 лет, пишет Lenta.ru.
По словам мужчины, бывают дни, когда он полностью отказывается от нормальной еды и подкрепляется только землей. Рао уверяет, что странная диета ничуть не повредила его здоровью.
Поедание земли называется геофагией или землеедением и распространено во многих странах. В Габоне, Камеруне и Экваториальной Гвинее едят глинистый минерал каолинит, приправленный перцем и кардамоном. В Гаити утоляют голод пирожками из грязи с солью и овощами. Индонезийское блюдо ампо пекут из почвы с рисовых полей. Чаще всего землей питаются женщины, особенно во время беременности.
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