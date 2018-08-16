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Новости. Общество
22:00, 16 Августа 2018

Мужчина случайно разрушил свою жизнь одним постом в сети

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Американец под ником mike_pants рассказал, как одна картинка в интернете разрушила его карьеру.

Он опубликовал историю на имиджборде Reddit, однако позднее пост был удален.

Мужчина заявил, что последние 20 лет он занимался созданием субтитров для кино и телевидения. Он работал в нескольких компаниях по всей стране, хотя изначально не планировал надолго оставаться в этой сфере. В скором времени одна из основных фирм, в которой трудился mike_pants, закрылась, поэтому он решил стать фрилансером, пишет Лента.ру.

Мужчина быстро нашел крупного клиента, сотрудничавшего с корпорациями Netflix, HBO и Hulu. По словам автора субтитров, гонорары были "смехотворно большими", поэтому он смог отложить деньги на пенсию, съездить в Европу и вообще не беспокоиться о деньгах в течение четырех лет.

Однажды во время работы над новым мультипликационным сериалом Disney Channel он обратил внимание на персонажа Трогодора — героя веб-сериала Homestar Runner, который появлялся в одной из сцен готовящегося диснеевского мультфильма. Увидев его, мужчина сделал скриншот картинки и опубликовал его на Reddit, надолго забыв о посте.

Примерно через три месяца автор субтитров получил письмо от клиента. Как оказалось, mike_pants не имел права публиковать скриншот, потому что мультфильм еще никогда не транслировался. Представители Disney Channel были в бешенстве: они разорвали все сделки с автором субтитров и аннулировали его чеки на 6 тысяч долларов. Сотрудники телеканала также отметили, что мужчине еще "сильно повезло", потому что он мог отвечать за свои действия в суде.

После этого происшествия мужчина лишился постоянного дохода, а все накопления ушли на оплату квартиры в Нью-Йорке. Новую работу в этой же сфере найти не получилось: он заявил, что в 40-летнем возрасте остался с узким и уже устаревшим набором навыков, которые сегодня никому не нужны. Поэтому mike_pants устроился на почту. Мужчина жалеет, что променял свою прекрасную жизнь и работу на одну картинку, которая собрала всего 150 лайков.

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