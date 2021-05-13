Мужчина совершил убийство в поселке Карелии

В Калевале местный житель зарезал односельчанина во время пьяной ссоры, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в ночь на 17 января житель Калевалы распивал спиртное со своим знакомым в поселке. В ходе застолья мужчины поссорились, и подсудимый напал на собутыльника, ударив его ножом.

В результате потерпевший скончалась на месте происшествия, а подсудимый был задержан.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.