Мужчина убил собутыльницу на улице в Калевале

В Карелии 60-летний мужчина признан виновным в убийстве жительницы поселка Калевала.

Следствием и судом установлено, что днем 27 сентября 2017 года подсудимый, находясь на улице в поселке Калевала, распивал спиртное вместе с 49-летней местной жительницей. С ней он встретился незадолго до убийства.

Во время распития между ними произошел конфликт, в ходе которого подсудимый напал на женщину и ударил ее складным ножом.

В результате потерпевшая скончалась на месте происшествия, а подсудимый был задержан сотрудниками полиции.

"Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - отметили в пресс-службе Следкома Карелии.