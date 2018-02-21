Мужчина убил собутыльницу на улице в Калевале

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В Карелии 60-летний мужчина признан виновным в убийстве жительницы поселка Калевала.
Следствием и судом установлено, что днем 27 сентября 2017 года подсудимый, находясь на улице в поселке Калевала, распивал спиртное вместе с 49-летней местной жительницей. С ней он встретился незадолго до убийства.
Во время распития между ними произошел конфликт, в ходе которого подсудимый напал на женщину и ударил ее складным ножом.
В результате потерпевшая скончалась на месте происшествия, а подсудимый был задержан сотрудниками полиции.
"Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - отметили в пресс-службе Следкома Карелии.
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