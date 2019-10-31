Мужчина украл деньги из медучреждения в Карелии

В полицию Сегежского района обратилась работница одного из учреждений здравоохранения, сообщили в МВД Карелии.

Из ее сумки, находившейся в комнате отдыха, кто-то похитил три тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого – 32-летнего местного жителя. Полицейским он сказал, что зашел в здание под предлогом трудоустройства. В пустой комнате заметил сумку и похитил из нее деньги рублей. Деньги он потратил на личные нужды.

Мужчина неоднократно судим за имущественные преступления. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, в феврале пожилая пациентка обокрала врача в Беломорском районе.