Мужчина украл у пассажирки из Петрозаводска телефон

В полицию Петрозаводска обратилась 30-летняя женщина с заявлением о краже телефона в поезде, сообщили в транспортной полиции Карелии.

Женщина рассказала, что, следуя в августе прошлого года в поезде сообщением "Санкт-Петербург-Петрозаводск", оставила свой телефон в вагоне на зарядке без присмотра и, вернувшись некоторое время спустя, не обнаружила его на месте.

Несмотря на то, что потерпевшая сообщила о пропаже принадлежащего ей гаджета спустя четыре месяца, оперативники быстро установили подозреваемого, причастного к краже. Им оказался пассажир того же поезда – 35-летний уроженец Ленинградской области.

Визит полицейских стал для мужчины полной неожиданностью. При даче показаний злоумышленник сознался стражам порядка в совершении хищения телефона.

На мужчину завели уголовное дело.