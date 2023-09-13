Мужчина упал со скалы на знаменитом туристическом объекте в Карелии

В районе палеовулкана Гирвас спасатели эвакуировали пострадавшего.

Инцидент произошел в поселке Гирвас, в районе ГЭС и палеовулкана в среду, 13 сентября, в 14.30. Об этом «Столице на Онего» рассказали в МЧС Карелии.

Мужчина упал со скалы и получил травмы. Доставать пострадавшего пришлось с помощью носилок.

Сотрудники МЧС передали мужчину медикам. Пострадавший был госпитализирован, характер травм и причины происшествия устанавливаются.