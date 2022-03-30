Мужчина устроил пьяный дебош с битьем стекол и посуды в гостинице на севере Карелии

В Костомукше росгвардейцы задержали пьяного посетителя гостиницы.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, в понедельник, 4 марта, в гостиничном комплексе Костомукши сработала тревожная кнопка. На место прибыла группа задержания районного отдела вневедомственной охраны Росгвардии. Администратор пояснил, что в одном из домиков слышны крики. Росгвардейцы установили, что посетитель разбил дверное стекло и посуду. На месте был задержан 36-летний мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.

Еще два инцидента в это же день были зарегистрированы в сетевых магазинах Кеми и Медвежьегорска. Там за попытки краж были задержаны 45-летний мужчина и девочка-подросток.

Всех нарушителей передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, женщина устроила пьяный дебош в госучреждении в райцентре Карелии.