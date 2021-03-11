Желание выпить толкнуло жителя Карелии на преступление

Полиция Кеми раскрыла грабеж в магазине, рассказали в МВД Карелии.

В полицию Кемского района поступило сообщение от продавца сетевого магазина. Неизвестный похитил 2 бутылки некрепкого алкоголя, и требования продавца вернуть товар его не остановили.

Один из сотрудников патрульно-постовой службы, узнав о совершенном преступлении, выяснил подробности случившегося и вскоре установил личность 23-летнего подозреваемого.

По версии следствия, кемлянин, желая употребить спиртное, но не имея на это средств, пошел к цели самым бесхитростным путем – попросту украл алкоголь.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.