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Мужчина в Карелии потерял работу после совершенного преступления

Новости. Криминал
17:20, 01 Апреля 2020
фото: © ТАСС/Евгений Курсков
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На одном из предприятий Сегежского района было выявлено нарушение уголовно-исполнительного законодательства, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что работник фирмы судом был приговорен к наказанию в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Уголовно-исполнительной инспекцией, в которой осужденный состоял на учете, руководству предприятия были разъяснены требования. После чего фирма прекратила трудовые отношения с работником.

В уголовно-исполнительную инспекцию директор предприятия вовремя не сообщил об увольнении сотрудника, а также не внес в трудовую книжку запись о том, на каком основании, на какой срок и какой деятельностью уволенный работник лишен права заниматься.

Соответственно, в случае трудоустройства жителя Карелии в новую организацию для него не исключалась возможность управлять автотранспортом.

Прокуратура района обязала внесла директору представление об устранении нарушений закона.

Ранее осужденного за наркотики жителя Карелии лишили водительских прав.

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