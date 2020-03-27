Мужчина в Карелии потерял работу после совершенного преступления

На одном из предприятий Сегежского района было выявлено нарушение уголовно-исполнительного законодательства, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что работник фирмы судом был приговорен к наказанию в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.



Уголовно-исполнительной инспекцией, в которой осужденный состоял на учете, руководству предприятия были разъяснены требования. После чего фирма прекратила трудовые отношения с работником.



В уголовно-исполнительную инспекцию директор предприятия вовремя не сообщил об увольнении сотрудника, а также не внес в трудовую книжку запись о том, на каком основании, на какой срок и какой деятельностью уволенный работник лишен права заниматься.



Соответственно, в случае трудоустройства жителя Карелии в новую организацию для него не исключалась возможность управлять автотранспортом.

Прокуратура района обязала внесла директору представление об устранении нарушений закона.

Ранее осужденного за наркотики жителя Карелии лишили водительских прав.