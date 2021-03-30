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Мужчина в Карелии разменял у знакомой купюру в 500 "дублей"

Новости. Криминал
12:46, 31 Марта 2021
фото: © паблик Банкноты Билеты Банка Приколов
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Житель Суоярви признан виновным в мошенничестве с использованием "билета банка приколов", сообщается на сайте местного районного суда.

Суоярвский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 35-летнего местного жителя. Он признан виновным в мошенничестве.

Суд установил, что в ноябре мужчина предложил своей знакомой разменять ему 5 тысяч рублей, якобы имеющиеся у него в наличии одной купюрой. Однако указанная купюра была сувенирной и называлась "Билет банка приколов". Тем не менее, потерпевшая не сразу заметила обман и разменяла 500 "дублей" как 5-тысячную банкноту, отдав мошеннику настоящие деньги, которыми он в дальнейшем распорядился по своему усмотрению.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, вынес обвинительный приговор и назначил мошеннику наказание в виде обязательных работ.

Приговор вступил в законную силу.

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