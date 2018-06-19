Мужчина в Карелии ворвался в дом к знакомому и забил его гвоздодером насмерть

В Калевале мужчина обвиняется в убийстве местного жителя, сообщает СУСК по Карелии.

По версии следствия, 1 апреля 53-летний житель поселка Калевала в состоянии алкогольного опьянения ворвался в квартиру своего знакомого, где сначала избил его руками, а затем вытащил на лестничную площадку и гвоздодером причинил множественные ранения. Потерпевший скончался.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За данное преступление предусмотрено до 15 лет лишения свободы.