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Мужчина в Карелии задохнулся в собственном гараже

Новости. Происшествия
10:52, 16 Февраля 2021
фото: © Владимир Сверкалов/РИА
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В Петрозаводске на Старой Кукковке пожарные вскрыли гараж и обнаружили тело мужчины, сообщили в МЧС Карелии.

В минувший понедельник, 15 февраля, в 10.50 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи. Мужчина сообщил, что на улице Каменоборской из-под закрытой двери гаража идет дым.

Когда спасатели приехали на место вызова и вскрыли дверь бензорезом, то обнаружили в гараже мертвого мужчину и работающий автомобиль.

По предварительным данным, мужчина мог задохнуться от выхлопных газов.

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Комментарии

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кир
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