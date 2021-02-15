Мужчина в Карелии задохнулся в собственном гараже

В Петрозаводске на Старой Кукковке пожарные вскрыли гараж и обнаружили тело мужчины, сообщили в МЧС Карелии.

В минувший понедельник, 15 февраля, в 10.50 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи. Мужчина сообщил, что на улице Каменоборской из-под закрытой двери гаража идет дым.

Когда спасатели приехали на место вызова и вскрыли дверь бензорезом, то обнаружили в гараже мертвого мужчину и работающий автомобиль.

По предварительным данным, мужчина мог задохнуться от выхлопных газов.