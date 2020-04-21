Мужчина в красной куртке пытался обокрасть фирму в Петрозаводске

В полицию обратился охранник одной из организаций, сообщили в МВД Карелии.

Неизвестные молодые люди пытались похитить металл с охраняемой территории. Из примет очевидцу запомнилась лишь красная куртка незнакомца и автомобиль.

Оперативники установили местонахождение двери от машины, на которой могли скрыться злоумышленики. Само транспортное средство владелец сдал на авторазборку.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 19-летнего подозреваемого. Молодой человек рассказал, что проник на площадку организации и нашел демонтированный резервуар. Решив его похитить, он перенес чужое имущество через забор. Потом пошел за другом, которому сообщил, что имущество никому не принадлежит.



Вместе они хотели погрузить его в автомобиль и сдать в пункт приема металла. Молодые люди подождали, пока охрана сделала обход, и только после этого попытались осуществить задуманное. Но все равно их заметили, и те убежали ни с чем.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Карелии украл у горожанина металлический гараж.