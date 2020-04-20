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Житель Карелии украл у горожанина металлический гараж

Новости. Криминал
15:39, 20 Апреля 2020
фото: © РИА/Александр Кряжев
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В полицию поступило заявление о краже гаража из микрорайона Зарека, сообщили в МВД Карелии.

Видеонаблюдение в том месте отсутствует, а свидетелей происшествия не было.

По версии следствия, 29-летний житель Прионежья подыскал данный гараж для сдачи в пункт переработки металла. По словам подозреваемого, он посчитал, что постройка бесхозная, так как стояла без крыши.

Незаконно вырученные деньги, несколько тысяч рублей, злоумышленник потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее аналогичный случай произошел в микрорайоне Ключевая.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Generalus87
2020-04-20 15:51:14
А были ли документы права собственности у хозяина на гараж и землю под ним. На Зареке половину всех гаражей нужно убрать
новый
2020-04-20 16:06:52
Generalus87, гораздо больше.
кир
2020-04-20 15:42:52
Городской санитар.
Гость
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