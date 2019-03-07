Мужчина в красном пуховике украл у спящего петрозаводчанина телевизор

Злоумышленник разбил окно, ударил хозяина квартиры и обокрал его, сообщили в МВД Карелии.

в полицию Петрозаводска 6 марта обратился 31-летний горожанин. Он сообщил, что его только что ограбили.

Накануне вечером у потерпевшего в гостях была большая компания малознакомых граждан. У него возник конфликт с одним из гостей, которого хозяин выгнал.

Ночью владелец квартиры проснулся от звука разбитого окна и увидел того самого гостя. Гражданин несколько раз ударил сонного петрозаводчанина, после чего похитил телевизор и убежал. Потерпевший пояснил, что обидчик был в красном пуховике.

Через несколько часов по описанию, составленному со слов потерпевшего, наряд патрульно-постовой службы на улице задержал подозреваемого, 27-летнего петрозаводчанина.

На мужчину завели уголовное дело. Ранее не судимый фигурант находится под подпиской о невыезде.