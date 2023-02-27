Мужчины в Петрозаводске дают деньги коллегам по работе охотнее, чем женщины

Выяснилось, у кого и как часто занимают деньги жители карельской столицы.

Как часто и у кого занимают жители Петрозаводска, выяснили в ходе опроса в сервисе по поиску работы SuperJob. В опросе приняли участие экономически активные горожане.

Выяснилось, что чаще всего петрозаводчане, которым срочно нужны деньги, берут кредит в банке. Туда обратились 23% опрошенных. Еще 12% одалживают деньги у родственников, 8% — у друзей, 2% — у коллег, 1% — у работодателя. Наконец, 54% опрошенных сказали, что не берут денег взаймы.

Дают взаймы жители карельской столицы чаще всего родственникам (21%) и друзьям (20%). Коллегам по работе одалживают деньги 7% горожан, при этом мужчины в этом случае дают взаймы охотнее, чем женщины (11% против 5%).

Характерно, что молодые петрозаводчане чаще берут взаймы у родственников, а вот респонденты старше 45 лет обычно обращаются в банки.