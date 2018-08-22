Мужчина в трусах сорвался с балкона в центре Петрозаводска

Мужчина сорвался со стремянки и выпал из окна третьего этажа жилого дома на улице Герцена, где находится "Художественный салон".

Как пишет "Руна", мужчина на балконе квартиры на третьем этаже поставил стремянку, забрался на нее и стоял в проеме.

"Нога потерпевшего постоянно соскальзывала со ступеней лестницы, и в итоге он вывалился из окна в майке и трусах прямо во двор дома", - отмечает издание.

Женщина, которая видела все происходящее, вызвала скорую помощь. После падения мужчина лежал на земле живой, но не двигался. Поднять его медикам помогли прохожие. На носилках потерпевшего занесли в машину и отвезли в больницу.