Мужчина в трусах сорвался с балкона в центре Петрозаводска

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Мужчина сорвался со стремянки и выпал из окна третьего этажа жилого дома на улице Герцена, где находится "Художественный салон".
Как пишет "Руна", мужчина на балконе квартиры на третьем этаже поставил стремянку, забрался на нее и стоял в проеме.
"Нога потерпевшего постоянно соскальзывала со ступеней лестницы, и в итоге он вывалился из окна в майке и трусах прямо во двор дома", - отмечает издание.
Женщина, которая видела все происходящее, вызвала скорую помощь. После падения мужчина лежал на земле живой, но не двигался. Поднять его медикам помогли прохожие. На носилках потерпевшего занесли в машину и отвезли в больницу.
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